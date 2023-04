Remo: executivo cita planejamento, fala em novas contratações e lamenta saída na Copa Verde

A temporada 2023 para o Remo segue dentro do planejamento do clube. Mesmo com a eliminação da Copa Verde para o Paysandu, nas semifinais da competição, o Leão segue o planejamento desenvolvido pela diretoria, comissão técnica e o departamento de futebol. O executivo azulino, Thiago Gasparino, conversou com a equipe de O Liberal e falou sobre o ambiente na Toca do Leão, do momento após a saída da Copa Verde e das contratações.

Thiago Gasparino lamentou a queda do time azulino de forma precoce na Copa Verde para o maior rival. O executivo de futebol garante que o balanço é positivo, mas que credita no planejamento feito pela diretoria até o final da temporada visando principalmente a Série C do Campeonato Brasileiro.

“O balanço da temporada é muito positivo. Estávamos em três competições atuando, Paraense, Copa do Brasil e a Copa Verde, infelizmente saímos na semifinal, mas o balanço é positivo, com 14 jogos, 12 vitórias e apenas duas derrotas, temos convicção do trabalho que está sendo feito, acreditamos muito no que foi construído desde a nossa chegada”, disse.

O profissional azulino relembrou as cobranças sofridas pela torcida na pré-temporada, quando o time, mas que o caminho passava por essa turbulência, pelo conjunto remista ser muito novo e que requer tempo para amadurecimento, entrosamento e conjunto.

“Sabíamos que seria muito gradativa a evolução da equipe, nos amistosos com clubes da primeira divisão do estadual tivemos três empates, mas em todo momento batíamos na tecla que era uma equipe nova, que buscava o conjunto e no decorrer das competições ela foi crescendo, evoluindo e os resultados aconteceram. Ficamos tristes e chateados com a eliminação da Copa Verde, pois nosso objetivo era chegar à final, mas isso é página virada, temos muito trabalho pela frente e onde podemos alcançar outros objetivos na temporada”, comentou.

Thiago Gasparino explicou que o Remo trabalha no limite de atletas, com um elenco muito mais enxuto, porém, com o decorrer das competições, foi detectado algumas carências em algumas posições e por isso foi ao mercado, mas o planejamento azulino é sempre contratar de forma qualitativa.

“As contratações estavam dentro do nosso planejamento, pois nosso elenco é reduzido. Desde a chegada do Marcelo Cabo procuramos trabalhar com qualidade e não quantidade, mas chega um determinado momento em que temos que analisar o mercado, encontrar as carências que o elenco nos detectou, para qualificarmos a equipe, pois temos uma quantidade enorme de jogos. A chegada dos novos jogadores é para que possamos ter mais opções em posições que enxergamos que estávamos com carência”, falou.

Nas últimas semanas, o Remo trouxe quatro reforços, que chegam para ajudar o Leão Azul tanto na disputa do Parazão e Copa do Brasil, mas principalmente no decorrer da Série C do Brasileiro, principal competição e foco do clube em 2023 e garante que o Remo está atento ao mercado e que podem pintar mais nomes no Baenão.

“Procuro dizer que o elenco nunca está fechado. Estamos atentos às oportunidades no mercado e uma avaliação diariamente dos jogadores que fazem parte do elenco. Acredito que agora com o fechamento das janelas das Séries A e B, torna-se o foco a Série C e um clube da grandeza do Remo, muitas oportunidades irão aparecer. É preciso ter calma nessa hora, para que possamos trazer contratações pontuais como o Matheus Galdezani, Lucas Marques, Álvaro e Claudinei para qualificarmos o elenco”, finalizou.