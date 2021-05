Remo está fora da grade em TV aberta na Série B; confira onde assistir aos jogos

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela da Série B e com ela a grade de transmissão das partidas. Em 2021 a Rede Globo irá transmitir alguns jogos da Segunda Divisão, porém o Remo não faz parte da programação nessas dez primeiras rodadas. As partidas da equipe paraense serão transmitidas apenas na tv fechada.

O torcedor azulino poderá acompanhar todas as partidas do Leão Azul no retorno à Segundona, após 14 anos, os jogos serão transmitidos pela SporTV / Premiere.

Confira os canais onde serão televisionados:

1ª RODADA

29.05 - CRB-AL x Remo – Estádio Rei Pelé – 16h – SporTV e Premiere

2ª RODADA

05.06 - Remo x Brasil de Pelotas-RS – Baenão- 19h – SporTV e Premiere

3ª RODADA

13.06 – Botafogo-RJ x Remo – Nilton Santos- 18h15 – Premiere

4ª RODADA

16.06 – Remo x Vitória-BA – Baenão – 16h – Premiere

5ª RODADA

19.06 – Avaí-SC x Remo – Ressacada – 16h30 – Premiere

6ª RODADA

22.06 – Remo x Guarani-SP – Baenão – 21h30 – Premiere

7ª RODADA

26.6 – Náutico-PE x Remo – Aflitos – 21h – SporTV e Premiere

8ª RODADA

29.06 – Remo x Sampaio Corrêa-MA – Baenão – 21h30 – Premiere

9ª RODADA

02.07 – Coritiba-PR x Remo – Couto Pereira – 21h30 – SporTV e Premiere

10ª RODADA

07.07 – Remo x Vila Nova-GO – 19h – SporTV e Premiere

Partidas do Vasco da Gama-RJ, Botafogo-RJ e Cruzeiro-MG fazem parte da programação aberta. Das dez primeiras rodadas, seis serão transmitidas pela Rede Globo.

Confira os jogos

Ponte Preta x Vasco (2ª rodada), Ponte Preta x Cruzeiro (4ª rodada), Náutico x Botafogo (5ª rodada), Cruzeiro x Vasco da Gama (6ª rodada), Botafogo x Vitória (8ª rodada), Cruzeiro x Coritiba (10ª rodada).