Remo enfrenta Água Santa pela segunda rodada da Copa São Paulo

Clube do Remo e Água Santa se enfrentam neste domingo (7), às 15h (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo 26 da Copa SP de Futebol Júnior. O jogo acontece no Estádio Distrital do Inamar, em Diadema.

Os meninos do Remo chegam após uma derrota por 2 a 1 para o Santos, na primeira fase, em partida que o clube azulino saiu na frente no segundo tempo com gol de Matheus Greco, mas os menos da Vila tiveram forças para buscar a virada com dois gols de cabeça do centroavante boliviano Enzo Monteiro. No fim, o também boliviano Miguelito perdeu um pênalti, defendido pelo goleiro remista João Vitor.

Nesta partida o Remo tenta se recuperar diante do Água Santa e a tendência é que o técnico Aylton Costa repita a formação para encarar os meninos do Netuno. Com a vitória, o Água Santa soma três pontos e lidera o Grupo 26. Derrotado, o Remo não pontua e fica na terceira posição.

O grande objetivo dos azulinos é repetir ou melhorar a campanha de 2023. Na última edição da Copinha, o Leão Azul foi eliminado na terceira fase, ao perder para a equipe do Fortaleza-CE.

O Água Santa, por sua vez, diferente do clube azulino, deixou para trás o Nova Venécia na quarta posição da tabela, em vitória por 4 a 0, com gol de Gabriel Mendes, Jonata Santos e Jairkon Cruz. Na etapa final, Breno Liborge completou a goleada.

O Água Santa fez a sua melhor campanha na Copinha na edição anterior, chegando até às oitavas de final, quando foi eliminado pelo Santos ao perder o jogo por 1 a 0.

A copinha, é a competição de base mais tradicional do futebol brasileiro e chegará a sua 54ª edição em 2024. O torneio iniciou na última terça-feira (2) e termina no dia 25 deste mês.

Cada grupo é composto por quatro times, que se enfrentam em turno único na primeira fase. Os dois melhores avançam e, dali em diante, a competição funciona em formato mata-mata até a grande final, sempre em jogo único.

Prováveis escalações para Água Santa x Remo

Remo

João Victor; Renan Moura, Felipe Oiapoque, Ramon, Marreiros e Edson Kauã; Ronald, Vitinho e Ramires (Kakaroto); Matheus Grecco (Leilson) e Mithia. Técnico: Aylton Costa

Água Santa

Matheus Novaes, João Pedro, Carlos Gabriel, Diego, Villian, Marcelo, Luiz Eduardo, Gabriel Mendes, Davi, Jonatas Santos e Jairkon Cruz.

Ficha técnica

Local: Distrital do Jardim Inamar, Diadema (SP)

Árbitro: Antônio Carlos de Sousa Junior

Assistentes: Rodrigo de Oliveira Silva e Viviane Pereira Lopes

Quarto Árbitro: Igor Henrique Evas Rovero

VAR: Claudio Roberto da Costa