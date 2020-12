Remo encerra primeira fase com a melhor defesa da Série C e zagueiro comemora: 'Passo para o acesso'

O Remo já foca no quadrangular de acesso, que se início neste fim de semana. Mas a primeira fase também deu um pouco do caminho para o Leão se aproximar da vaga para a Série B. O time do técnico Paulo Bonamigo teve a melhor defesa de toda a competição, com apenas 10 gols tomados. O zagueiro Rafael Jansen comemorou a conquista e afirma que a equipe deve manter o equilíbrio, para se aproximar da Segundona:

"A gente manteve um bom desempenho [defensivo] na primeira fase. Esperamos que no quadrangular de acesso a gente consiga novamente. Nosso ataque tem qualidade para fazer os gols lá na frente. Mantendo a nossa defesa segura, como vem sendo, tenho certeza que vamos sair com os resultados positivos nos jogos".

Confira a entrevista de Rafael Jansen

Londrina:

"Esperamos manter a consistência defensiva contra o Londrina, que tenho certeza vai ser mais um passo para o acesso. se conseguirmos não tomar gol".

Futebol do Sul:

"A gente sabe que o futebol lá é bem truncado. Os caras jogam mas marcam firme. Já enfrentamos equipes no ano passado e sabemos que marcam muito. Temos que tocar bem a bola e transitar para poder pegar o time deles numa falha".

Pontos para o acesso:

"Acredito que vencendo as três primeiras partidas, já damos um grande passo. Dependendo dos outros resultados, ficaremos a um ou três pontos para a classificação".

Escolhas do técnico:

"Não posso dizer se ele [Paulo Bonamigo] tem que repetir [o time da vitória contra o Manaus]. Futebol é momento, nos treinos ele vai ver quem faz o melhor papel do esquema que ele quer colocar".