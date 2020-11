Remo encara o Manaus longe de Belém e tenta quebrar invencibilidade do Gavião

O jogo decisivo entre Manaus-AM x Remo, no próximo sábado (28), às 19h, na Arena Amazônia, colocará frente a frente equipes que lutam por uma vaga na próxima fase da Série C. O Remo é o atual vice-líder com 27 pontos e o Manaus é o quinto colocado com 23, porém a equipe amazonense defende contra o Leão a sua invencibilidade jogando em casa.

O Gavião do Norte disputou oito partidas jogando em Manaus (AM) e ainda não sabe o que é derrota. Foram quatro empates e quatro vitórias, uma delas contra o Paysandu, outro representante paraense na Série C. O Manaus marcou 11 gols e tomou sete gols, em duas partidas a defesa não foi vazada.

Já o Leão fora de Belém atuou em sete partidas, com quatro empates, duas derrotas e apenas uma vitória, sem contar o clássico contra o Paysandu. O ataque azulino é quase inoperante jogando fora de casa, foram apenas quatro gols em sete jogos. Um empate diante do Manaus garante o Remo matematicamente na próxima fase da Série C, então se o clube paraense não tomar gols, garante a classificação.

CONFIRA A SÉRIE INVICTA DO MANAUS JOGANDO EM CASA

Manaus 1 x 1 Vila Nova

Manaus 2 x 1 Paysandu

Manaus 1 x 1 Treze

Manaus 0 x 0 Santa Cruz

Manaus 1 x 0 Imperatriz

Manaus 3 x 2 Botafogo

Manaus 2 x 1 Jacuipense

Manaus 1 x 1 Ferroviário

VEJA OS JOGOS DO REMO ATUANDO LONGE DE BELÉM

Jacuipense 1 x 2 Remo

Imperatriz 0 x 0 Remo

Treze 2 x 2 Remo

Santa Cruz 1 x 0 Remo

Ferroviário 1 x 0 Remo

Vila Nova 0 x 0 Remo

Botafogo 0 x 0 Remo