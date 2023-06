Remo encara a Aparecidense-GO em ‘jogo dos desesperados’ do Z-4 da Série C

O jogo dos desesperados. É assim que a partida entre Remo e Aparecidense-GO, pela oitava rodada da Série C, pode ser definida. Neste domingo (11), o Leão Azul, o lanterna da Terceirona, viaja até o interior de Goiás para enfrentar o 18º colocado na tabela. No entanto, se por um lado a classificação das equipes no torneio é negativa, uma vitória pode trazer uma boa notícia: a saída do Z-4.

A condição existe devido à semelhança entre as pontuações das equipes que ocupam a parte debaixo da tabela. A distância entre o Remo - último colocado com cinco pontos - e o Paysandu - primeiro time fora da zona - é de apenas um ponto. Por conta disso, a vitória no domingo se torna ainda mais especial para as duas equipes.

Se o retrospecto recente entrasse em campo, o Leão saiu em vantagem. Desde a chegada do novo treinador, Ricardo Catalá, há três rodadas, o Remo está invicto na Série C. Por outro lado, a Aparecidense tem duas derrotas nas últimas três partidas e vem de uma sequência descendente na tabela.

Remo de olho em reforços

Ricardo Catalá prometeu reforços ao Remo (Igor Mota / O Liberal)

O Leão não terá novos jogadores diante da Aparecidense-Go, mas o clube está ativo no mercado. De acordo com Catalá, o time azulino tem negociações abertas com alguns jogadores e espera anunciá-los em breve.

Um possível reforço deve ser o atacante Guilherme Pira, da Ponta Preta. De acordo com apuração do repórter da Rádio Liberal Luizinho Moura, o jogador será o primeiro reforço do Leão na Série C de 2023.

O assunto, inclusive, foi tema de entrevista coletiva às vésperas da partida. De acordo com o atacante Fabinho, titular da equipe no último compromisso pela Série B, diante do América-RN, a chegada de novos jogadores é bem-vinda pelo elenco.

"Reforços são sempre bem recebidos. Estamos oscilando bastante na temporada, mas temos que estar 100% focados no próximo jogo. Sabemos que quem está aqui é qualificado e pode nos ajudar a dar uma boa resposta em campo", avaliou.

Possíveis mudanças

Fabinho falou sobre mudanças no time titular do Remo (Igor Mota / O Liberal)

Apesar de ter sido titular do Leão na última partida, contra o América-RN, a presença de Fabinho entre os onze iniciais não é garantida. À princípio, de acordo com a programação divulgada pelo clube azulino, o técnico Ricardo Catalá não deve realizar novos treinos em Goiás. Com isso, qualquer dúvida em torno do time que encara o Camaleão foi sanada até o sábado (10).

Fabinho, assim como o volante Claudinei e o lateral-esquerdo Kevin são as principais dúvidas de Catalá. Apesar do Leão ter tido várias chances para vencer o América-RN, a equipe apresentou melhoras com as entradas do volante Pablo Roberto e do atacante Jean Silva, enquanto Kevin foi bastante criticado pela torcida e foi substituído.

Sobre uma possível mudança na equipe, Fabinho jogou a responsabilidade para Ricardo Catalá. Segundo o atacante, apenas o treinador remista pode falar qual equipe entrará em campo diante da Aparecidense-GO.

"Não sei o que ele pensa sobre isso [equipe titular], mas temos dado o nosso máximo nos treinos durante a semana. Vamos ver o que ele reserva para domingo. Esperamos, acima de tudo, fazer um bom jogo contra a Aparecidense-GO", explicou.

Camaleão em crise

Técnico Moacir Júnior é desligado da Aparecidense-GO (Douglas Monteiro/Aparecidense)

Enquanto no Remo Ricardo Catalá pode ser a solução para o mau momento da equipe na tabela, na Aparecidense-GO a comissão técnica era avaliada como um problema. Na sexta-feira (9), a diretoria do Camaleão anunciou a saída do técnico Moacir Júnior. Dessa forma, ainda não se sabe quem comandará a Cidinha na beira do gramado do Anibal Toledo.

Moacir Júnior estava na Aparecidense desde a metade do ano passado. No comando do Camaleão, o treinador realizou 38 partidas, vencendo 16 delas. Neste ano, o treinador ajudou o clube a conquistar uma vaga na Copa do Brasil 2024 por ter se classificado às finais do Campeonato Goiano.

Ficha técnica:

Aparecidense-GO x Remo

8ª rodada da Série C do Brasileirão

Data: 11 de junho - domingo

Hora: 16h30

Local: Estádio Anibal Toledo, em Aparecida de Goiânia, Goiás

Arbitragem: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

Auxiliares: José Eduardo Calza (RS) e Otávio Legramanti (RS)

Quarto árbitro: Eduardo Tomaz de Aquino Valadao (GO)

Aparecidense-GO: Pedro Henrique; David Júnio, Eduardo Thuran, Léo Rigo e Rodrigues; Felipe Manoel, Du Fernandes e Matheus Ferreira; João Diogo, Alex Henrique e Calyson.

Remo: Vinícius; Lucas Marques, Diego Ivo, Diego Guerra e Leonan; Anderson Uchôa, Pablo Roberto e Rodriguinho; Jean Silva, Muriqui e Pedro Vitor.