Remo emplaca volante na seleção da rodada na Série B; atacante Nicolas também garante lugar

A 21ª rodada da Série B terminou com o Remo se mantendo na segunda parte da tabela com 27 pontos, na 12ª posição. O Leão não venceu, ficou no empate com o Brasil de Pelotas-RS, mas emplacou um jogador na “seleção da galera” na Segundona, além do atacante Nicolas, ex-Paysandu.

Em uma seleção da rodada recheada de jogadores do Botafogo-RJ e Vasco da Gama-RJ, dois nomes se destacaram. O volante do Remo Anderson Uchôa garantiu presença na lista dos 11 melhores da rodada. Outro velho conhecido da torcida paraense é o atacante Nicolas, que defendeu as cores do Paysandu de 2019 a 2021, mas que está emprestado ao Goiás-GO. O jogador voltou a marcar, dessa vez contra o Confiança-SE, na vitória go Esmeraldino por 2 a 1. Nicolas já jogou 13 partidas com a camisa do Goiás e seis gols marcados nesta Série B.

Veja a seleção completa da 21ª rodada da Série B

Diego Goleiro (Botafogo)

Léo Matos (Vasco)

Kanu (Botafogo)

Leandro Castan (Vasco)

Zeca (Vasco)

Anderson Uchôa (Remo)

Caio Lopes (Vasco)

Marquinhos Gabriel (Vasco)

Chay (Botafogo)

Rafael Navarro (Botafogo)

Nicolas (Goiás)

Técnico: Lisca (Vasco)