Remo empata com o Botafogo e classificação para a próxima fase da Série C é adiada

O Remo desperdiçou a chance de classificação antecipada ao empatar sem gols com o Botafogo, na noite desta segunda-feira, no Almeidão, em João Pessoa-PB, no encerramento da 16ª rodada da Série C. A busca do Leão vaga no quadrangular final ficou para o jogo contra o Manaus, marcado para 19 horas de sábado (28), na Arena da Amazônia.

Apesar do resultado, o Remo ficou na segunda posição, com 27 pontos. É a mesma do Vila Nova, mas o time azulino fica à frente por causa dos critérios de desempate, nesse caso, de ter menos cartão amarelo que o time goiano.

O empate também foi ruim para o Botafogo-PB, que luta contra o rebaixamento, e está com dois pontos a mais que o Treze-PB, primeiro o Z-2. O Belo é o oitavo e precisa vencer o Paysandu, no Mangueirão, às 20 horas de sexta-feira (27), se quiser ficar mais longe da zona de rebaixamento.

Primeiro tempo

O primeiro tempo foi sofrível no Almeidão. Botafogo e Remo fizeram um jogo truncado, com muitos passes errados e poucas chances para abrir o placar. Enquanto o Botafogo pressionava, o Remo apenas se defendia. Nem pareceu o time que desejava uma vitória para conseguir a classificação para a próxima fase da Série C.

Remo sem objetividade

O Remo pouco arriscou no primeiro tempo e, quando tinha chance, era de fora da área já que foi bem marcado pelo adversário. Em uma jogada, Lucas Siqueira aproveitou um erro na saída de bola do adversário. Ele chutou, a bola desviou e quase enganou o goleiro Felipe, que mandou para escanteio. Na cobrança, nada de chances para os azulinos.

Botafogo tenta

E o Botafogo foi quem mais levou perigo. Ficava próximo da área adversário, mas encontrava dificuldade para finalizar. Se o Remo não ia para o ataque, pelo menos a defesa estava ligada. Isso ficou perceptível quando Marcos Aurelio bateu falta e Vinícius espalmou. No escanteio, Eduardo Ramos tirou.

O Belo poderia ter aberto o placar aos 38 minutos. A jogada começou com Marcos Martins, que cruzou na área do Remo. O goleiro Vinicius conseguiu desviar parcialmente. A bola fica com Juninho, que finalizou, mas mandou na rede pelo lado de fora.

SEGUNDO TEMPO

A entrada do Salatiel na vaga de Eron fez o Remo melhorar. O Remo segurou o Botafogo-PB nos primeiros minutos e melhorou em campo, indo para o ataque. Teve chance de abrir o placar quando Salatiel deixou para Lucas Siqueira, que tentou centralizar a bola na área do Botafogo-PB, mas Vitinho apareceu e afastou o perigo.

Chances para os dois

E o jogo foi sendo lá e cá. Primeiro o Botafogo tentou com Juninho, que foi cortado por Marlon. Depois, Gustavo Ermel, que entrou na vaga de Carlos Alberto, arriscou de fora da área, mas Felipe defendeu. Ermel novamente puxou contra-ataque, passou para Wallace, mas o atacante bate fraco para o gol e desperdiça boa oportunidade.

A resposta do Belo veio com três jogadas perigosa. Na primeira, Vinícius fez boa defesa do chute de Marcos Aurélio. Depois, Marlon mandou duas bombas de fora da área, ambas foram para fora.

Os times ainda tiveram outras oportunidades, mas o jogo terminou sem gols no Almeidão.

Ficha Técnica

BOTAFOGO – PB X REMO

16ª rodada da Série C

Botafogo-PB: Felipe; Marcos Martins, Donato, Rodrigo, Mário; Vitinho, Juninho (Fernando Junior), Everton Heleno (Rodrigo Andrade), Marcos Aurélio (Higor Leite); Diego Rosa (Cristian) e Ramon (Marlon)

Técnico: Evaristo Piza

Remo: Vinícius, Ricardo Luz, Mimica, Rafael Jansen e Marlon; Lucas Siqueira, Charles (Julio Rusch) e Carlos Alberto (Gustavo Ermel); Eduardo Ramos, Felipe Gedoz (Wallace) e Eron (Salatiel)

Técnico: Paulo Bonamigo

Cartão Amarelo: Eron

Local: Almeidão – João Pessoa (PB)

Árbitro: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Assistentes: Daniel Luis Marques (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)