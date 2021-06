FOTOS: Remo embarca para Curitiba (PR) sob protesto de torcedores e escolta no aeroporto de Belém

O Remo viajou na tarde desta quarta-feira (30) para Curitiba (PR), onde enfrenta o Coritiba, na sexta-feira (2), no Couto Pereira, pela nona rodada da Série B. Mas o embarque para o sul do Brasil não foi nada tranquilo. A delegação precisou ser escoltada por policiais militares e seguranças particulares no Aeroporto Internacional de Belém até o local para embarque. O embarque estava marcado para as 16h30, mas a delegação azulina chegou às 15h50. Mesmo assim, não conseguiu escapar do protesto de poucos torcedores que recepcionava o time.

Isso porque torcedores foram até o aeroporto cobrar dos jogadores que melhorem na competição. Eles protestavam aos gritos e palavrões contra o desempenho abaixo do esperado do time azulino na Série B. O mais cobrado era o meia Felipe Gedoz.

A derrota para o Sampaio Corrêa, na noite de terça-feira, no Baenão, fez o time azulino entrar no Z-4 e ficar sem o técnico Paulo Bonamigo, que pediu demissão após a partida.

Enquanto o Clube do Remo viajou sob protesto, o Sampaio Corrêa-MA, que venceu o time azulino por 2 a 0 fez o embarque tranquilamente no Aeroporto Internacional de Belém, com os três pontos que o colocaram no G-4 da Série B.

Coritiba x Remo

No Z-4 da Série B, mais precisamente na 17ª posição com 7 pontos, o Remo viajou para Curitiba sabendo que precisa acabar com o jejum de vitórias. Já são cinco jogos sem vencer na competição. Sem Bonamigo, o time será comandado pelo auxiliar-técnico Netão.

O jogo entre Coritiba x Remo será às 19 horas de sexta-feira (2), no Couto Pereira, com transmissão lance a lance em OLiberal.com.