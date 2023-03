Remo e São Raimundo-RR começam a decidir vaga na semifinal da Copa Verde nesta quarta-feira (15)

Logo mais, a partir das 20 horas, Clube do Remo e São Raimundo-RR começam a decidir quem avança para a semifinal da Copa Verde, em duelo de ida e volta. O primeiro jogo será no estádio Canarinho, em Boa Vista. A volta está programada para o dia 22, no Baenão, também às 20 horas. Os azulinos já estão em solo roraimense dispostos a voltar para Belém com a décima vitória seguida e a vantagem de decidir em casa, diante da torcida.

A delegação azulina partiu da capital paraense na madrugada desta terça-feira (14), depois de fazer alguns ajustes no time, sob o comando do técnico Marcelo Cabo. Individualmente, o elenco não tem muitas baixas, mas não poderá contar com um dos artilheiros, o atacante Muriqui, que está em tratamento no Departamento Médico. No lugar dele, o Cabo tem algumas opções diretas, inclusive o novato Rogério, anunciado esta semana e já apto para jogos.

O atacante chega para uma posição concorrida. Muriqui e Fabinho lutam pela artilharia do futebol paraense. Fabinho é o atual artilheiro do Remo na temporada com cinco gols marcados, em seguida aparece Muriqui, com três. O Remo ainda possui para o ataque os seguintes jogadores: Jean Silva, Diego Tavares, Pedro Vitor, Ronald, Vinícius Kanu (base) e Ricardinho (base).

O restante da equipe não deve sofrer muitas alterações em relação ao último jogo pelo Parazão, vencido por 2 a 0 sobre o Tapajós. No lado oposto, os donos da casa querem engatar uma sequência de vitórias, depois da estreia positiva no Campeonato Roraimense. O time do técnico Chiquinho Viana goleou o River, na estreia do certame estadual, contando praticamente com um time inteiro formado por jogadores reservas, justamente para deixá-los mais à vontade no duelo contra o Leão Azul.

Os gols da vitória por 4 a 1 foram marcados por Juninho, Paulo Menezes, Guigui e Carlos Sá. Já os atletas Tavinho, Raí e Hicaro, considerados titulares, permaneceram de fora durante a estreia, depois de atuarem contra o Botafogo-SP, pela Copa do Brasil, em partida disputada na última quinta-feira (9). O clube foi eliminado após derrota por 3 a 1, fora de casa, e agora aposta suas fichas na busca pelo inédito título da Copa Verde.

Ficha técnica:

Local: estádio Canarinho, Boa Vista-RR

Hora: 20h

Árbitro: Victor Lucas Pereira Silva (GO)

Assistentes: Leone Carvalho Rocha (GO) e Marcio Soares Maciel (GO)

Quarto árbitro: Daniel Alejandro Hidalgo Blanco (RR)

São Raimundo-RR: André Regly; Paulo, Luis Carlos, Reis, Allan Rosario; Kayo, Tavinho, Luã, Belão; Kante e Raí.

Técnico: Chiquinho Viana

Remo: Vinícius; Lucas Mendes, Diego Guerra, Ícaro, Raí; Richard Franco, Anderson Uchôa, Pablo Roberto; Pedro Vitor, Diego Tavares e Fabinho.

Técnico: Marcelo Cabo