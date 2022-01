Remo é finalista de premiação que reúne as melhores campanhas de marketing da América Latina

O Remo é um dos finalistas da edição 2021 do Samba Digital Awards, escolhido entre mais de 100 campanhas de marketing desenvolvidas ao longo do ano, no meio esportivo. O conteúdo "Raízes da Amazônia", produzido pelo Leão para lançar a camisa para a Série B do ano passado, concorre com outros seis trabalhos na categoria Ação Social.

Segundo o clube azulino, o projeto traz como conceito a Amazônia Azul, em homenagem à sua biodiversidade, recursos naturais, fonte de riquezas, pedras preciosas, petróleo e muitos ecossistemas. Além disso, também apresenta o açaí, fruto sagrado do povo do Norte, que alimenta e sustenta gerações.

"Encarnados na trajetória das nossas raízes, a camisa tem no conceito a fé, o profano, a guerra, a luta, o índio, o caboclo, a mata, a floresta, mostrando o orgulho de ser filho da Amazônia, do Grão-Pará. Nesse mundo de diversidades e contrastes fazendo semelhança do próprio povo", explicou o Remo no site oficial.

A votação começa na próxima segunda-feira (24) e vai até 11 de março. Para mais informações, acesso o site www.sambadigital.com/awards.

Samba Awards

O Samba Awards é o prêmio anual que a Samba Digital, agência de marketing esportivo especializada em internacionalização de marcas, desenvolve para celebrar as melhores campanhas produzidas na América Latina e integrá-las com os principais players da indústria esportiva europeia. Além da Ação Social, em que o Remo concorre, há ainda as categorias Conteúdo Áudio & Visual e Engajamento.