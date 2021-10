Remo é escalado sem centroavante de ofício para jogo contra o Cruzeiro na Série B

O Remo divulgou a escalação da equipe que vai enfrentar o Cruzeiro em partida válida pela 31ª rodada da Série B. Mais uma vez, o treinador Felipe Conceição não vai mandar a campo um centroavante de ofício. Titular na última partida, Neto Pessôa vai começar o jogo no banco.

Veja a escalação do Remo para enfrentar o Cruzeiro:

Além da saída de Neto, o Leão terá outras novidades para o jogo de logo mais. Titulares no jogo contra a Ponte, Victor Andrade e Marlon estão no banco de reservas. Matheus Oliveira e Romércio recuperam as vagas entre os 11 iniciais.

Além disso, o Leão terá cinco desfalques para o jogo contra a Raposa. Pingo, Rafinha e Kevem estão no departamento médico. Já Vinícius e Erick Flores estão fazendo trabalho de transição física.