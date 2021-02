Remo é condenado a pagar dívida com atacante; conheça os valores

Por decisão do Tribunal Regional do Trabalho de Mossoró-RN, o Remo foi condenado a pagar R$ 6.102,64 mil ao atacante paraense Jaquiel de Lima Ramos, o Jaquiel Pará, que esteve no clube na temporada 2016, por salários em atraso. Na época o jogador tinha 21 anos e ganhou um contrato baixo com o Leão, para ser avaliado pelo então técnico, Lestor Júnior.

A equipe de O Liberal conversou com o advogado do Remo André Serrão, que falou sobre o caso: "Quanto ao atleta Jaquiel, que jogou no Clube em 2016, é executado crédito trabalhista e o Clube pede que seja inserido na Execução Centralizadora que tramita na 16ª Vara do Trabalho de Belém".

A carreira de Jaquiel foi feita principalmente no futebol potiguar. Quando chegou ao Remo, o atleta veio do Santa Cruz-RN, após disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Alecrim-RN. O atacante deixou o Remo e voltou para o Santa Cruz-RN e ainda atuou pelo Baraúnas-RN. O jogador ainda vestiu a camisa do Picos-PI.