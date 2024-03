Remo e Amazonas começam a decidir nesta quarta-feira (20) quem avança à semifinal da Copa Verde

A Copa Verde inicia nesta quarta-feira as quartas de final com três partidas, entre elas Clube do Remo e Amazonas, que voltam a se enfrentar em uma competição oficial, a partir das 20 horas, no estádio Evandro Almeida, em Belém. A definição do classificado ocorre no próximo sábado (23), na Arena da Amazônia, a partir das 18 horas.

Os times iniciaram a disputa na Copa Verde diretamente na segunda fase. O Amazonas venceu o Capital (TO) na Arena da Amazônia, com um placar de 4 a 1. O Remo derrotou o Trem (AP) por 3 a 1, no Baenão.

Depois disso, ambos seguiram seus caminhos nas respectivas competições estaduais. O Leão Azul teve ainda uma troca de técnicos e desde a chegada de Gustavo Morínigo, o time vem passando por uma série de mudanças, que inclui a dispensa de atletas com baixo rendimento e a perda de alguns atletas por lesão.

Para essa partida a equipe paraense conta apenas com três zagueiros disponíveis, sendo apenas um titular absoluto, e sem a permissão para inscrever novos reforços. Com a saída de Reniê a contusão do defensor Ícaro, o Leão Azul terá apenas Ligger como atleta titular absoluto. Outra opção é pelo jovem Jonilson, das categorias de base, além de Bruno Bispo, ex-Manaus, muito contestado pela torcida na partida contra o Bragantino, pelo Parazão.

Já a equipe da Onça Pintada saiu do Amazonas nesta terça-feira (19) para a capital paraense, aparentemente com todos os jogadores considerados titulares à disposição do técnico Luizinho Vieira.

Para obter a vitória, a Onça confia no oportunismo do atacante Sassá, principal goleador da equipe nesta temporada. Ele foi poupado no último fim de semana, pelo Estadual, mas estará em campo contra o time paraense.

No confronto pela Série C do ano anterior contra o Remo, em 14 de maio, no Baenão, Sassá marcou os dois gols da vitória do Amazonas por 2 a 1. Nesta temporada, ele já marcou outros sete gols em 10 jogos, sendo o artilheiro do Campeonato Amazonense, com cinco gols. Além disso, também compartilha a liderança na artilharia da Copa Verde, com dois gols.

Ficha Técnica

Data: 20/03/2024

Hora: 20h

Local: estádio Evandro Almeida

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Lehi Sousa Silva (DF) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)

Quarto Árbitro: Wanbelton Lisboa Valente (PA)

Remo: Marcelo Rangel; Thalys, Ligger, Jonilson, Raimar (Nathan); Henrique, Renato Alves, Sillas, Jaderson; Echaporã e Ribamar.

Técnico: Gustavo Morínigo

Amazonas: Marcão; Ezequiel, Alison, Miranda, Bruno Dip; Xavier (Ênio), Barros, Mauro Bravo (Foguinho); Laércio (Levi), Luquinhas e Rubens

Técnico: Luizinho Vieira