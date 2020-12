Remo divulga nova parcial de vendas de ingressos para o clássico Re-Pa

O Leão tenta dentro de campo assegurar a segunda posição no G-4 do grupo A, fora dele a diretoria trabalha para honrar os compromissos com funcionários, jogadores e comissão técnica e por isso resolveu vender ingressos para o clássico Re-Pa de sábado (5), pela última rodada da fase de grupo. A diretoria divulgou uma nova parcial nesta quinta-feira (3).

Os bilhetes são simbólicos, já que não está liberada a entrada da torcida por conta da pandemia do novo coronavírus. Em seu perfil oficial no Twitter, o Remo divulgou uma nova parcial de 1.400 ingressos vendidos. O torcedor pode adquirir os bilhetes nas Lojas do Remo em Belém e Região metropolitana nos valores de R$20 (arquibancada) e R$50 (cadeira). Quem preferir pode comprar pela internet, basta acessar o site.

PARCIAL DE VENDAS



1.400 ingressos virtuais vendidos até o momento.



Vendas:

Lojas do Remo

A direção azulina colocou à venda 17.500 ingressos, que corresponde à capacidade de torcedores do Remo em dia de clássico Re-Pa.