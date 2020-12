Remo divulga escalação para jogo contra o Ypiranga-RS pelo quadrangular final da Série C

O Clube do Remo divulgou a escalação para o jogo contra o Ypiranga-RS, que será realizado a partir das 18h, no estádio Mangueirão, pela terceira rodada do quadrangular final da Série C.

A base da equipe é a mesma que venceu o Paysandu na última rodada. O meida Eduardo Ramos segue no banco de reservas.

Veja:

