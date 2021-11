Remo divulga detalhes da nova camisa sobre o Dia da Consciência Negra

Na semana da Consciência Negra, a diretoria do Remo mostra detalhes da nova camisa do clube, em combate ao racismo. O Leão Azul utilizou suas redes sociais para mostrar alguns detalhes do novo manto, que será lançado oficialmente amanhã (20).

A nova camisa do Remo é um produto oficial, assinada pela “Rei”, marca própria do clube, que produz produtos casuais do Leão. Na imagem divulgada, o clube coloca a frase “O esporte liberta”.

Em 2020 e em 2021, dois jogadores do Remo sofreram racismo durante as partidas. Em 2020 o volante Gelson foi ofendido durante a transmissão do Parazão em uma live, onde o agressor o chamou de “preto macaco”.

Já em 2021, o atacante Jefferson, após marcar um dos gols do Remo na vitória de 3 a 1 contra o Cruzeiro-MG, foi chamado de “macaco” por torcedores do Cruzeiro, no Estádio Independência, em Belo Horizonte.

O Remo vem se posicionando contra o racismo e lançou ano passado uma campanha e uma camisa com a frase: “Se você é racista, não seja remista”.