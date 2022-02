Remo deve anunciar dois novos jogadores até sexta-feira; entenda

O Remo está no mercado em busca de reforços para a equipe que disputa o Campeonato Paraense e já determinou um prazo pra que esses nomes sejam anunciados. Segundo a apuração do Núcleo de Esportes de O Liberal, pelo menos duas novidades serão anunciadas ao torcedor até a próxima sexta-feira (18). A informação foi confirmada por uma fonte ligada ao clube.

Conforme apurou a reportagem, o Remo planeja trazer mais três reforços para a equipe antes do final do Parazão. Desses nomes, dois devem ser anunciados em breve. O Leão quer novas peças para a lateral-esquerda, o meio-campo e o ataque.

Um desses reforços parece estar sinalizado. O Leão negocia com o lateral-esquerdo Leonan, que pertence à Portuguesa-RJ. O negócio, no entanto, tem sido travado pelo clube carioca.

Já em relação às demais posições, a fonte da reportagem informou que o Remo já conversa com alguns atletas. No entanto, as tratativas ainda não estão avançadas. A expectativa é que, durante esta semana, sejam acertados novos detalhes contratuais.