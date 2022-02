Caeté vence o lanterna Amazônia no CT do Remo e pula para a vice-liderança do grupo C do Parazão

Na reedição da final da Segundinha do Parazão, o Caeté venceu a equipe do Amazônia Independente, na manhã deste domingo (13), no CT do Remo, na Ilha de Outeiro, na grande Belém. O clube de Bragança (PA) derrotou o caçula do Campeonato Paraense pelo placar de 1 a 0 e afundou a equipe santarena.

A partida pela quinta rodada foi truncada, mas a equipe do Caeté soube aproveitar as oportunidades. O jogador Joel foi quem marcou o único gol da partida, aos 39 minutos da segunda etapa, em chute de fora da área.

Com a vitória o caeté reassumiu a segunda colocação do grupo C com nove pontos, ultrapassando o Independente de Tucuruí que está na terceira colocação com oito. O Remo é o líder da chave e o castanhal segura a lanterna.

Já o Amazônia é o lanterna geral do grupo A e também do campeonato com apenas um ponto em cinco partidas disputadas. O Sapo Doido é a única equipe da competição que ainda não venceu e possui o pior ataque com apenas dois gols marcados.