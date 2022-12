Remo desiste de renovar contrato de empréstimo com Leandro Carvalho para a temporada de 2023

O Remo desistiu de renovar o contrato de empréstimo do atacante Leandro Carvalho, que pertence ao Ceará. De acordo com uma fonte do Núcleo de Esportes de O Liberal, a alta pedida salarial fez o Leão voltar atrás no negócio e buscar jogadores mais baratos no mercado.

Segundo a fonte, ligada ao clube azulino, uma reunião nas últimas semanas decidiu por desistir da renovação. No atual contrato, Leandro Carvalho recebia cerca de R$ 120 mil de salário, sendo que 50% do valor era pago pelo Leão.

No entanto, o Ceará disse que, após o período de contrato com o Remo, que termina no final deste mês, iria abrir negociação com outros clubes. A intenção do Vozão era colocar o atleta em um clube que pagasse um percentual maior que o Remo paga atualmente.

Por conta dessa condição, o Remo preferiu apostar em atletas "mais baratos" e que tivessem números melhores que os de Leandro na temporada de 2022. De acordo com o scout remista, os três jogadores de lado de campo, contratados para o ano que vem, tiveram rendimento melhor que o atacante paraense.

Leandro Carvalho no Remo

Leandro Carvalho foi contratado para a reta final da Série C e chegou como uma das grandes aquisições do clube azulino no mercado. No entanto, a equipe azulina não conseguiu engrenar na competição e foi eliminada ainda na primeira fase. Leandro Carvalho realizou sete partidas com a camisa azulina e marcou um gol.

Na carreira o jogador acumula passagens pelo Paysandu, onde atuou pela base e profissional, além de Penapolense-SP, Botafogo-RJ, Ceará-CE, América-MG, Náutico-PE e Al-Qadisiya, da Arábia Saudita.