Remo: desfalque por três semanas, meia é o líder de assistências do Leão na Série B

Apesar da fase positiva na Série B, o Remo precisa lidar com problemas físicos no elenco. Um deles é do meia Erick Flores, que teve uma lesão muscular grau III e ficará três semanas de fora. A falta que o jogador fará fica ainda mais evidente ao constatar que Erick é o líder de assistências do time no torneio, com quatro.

Importância

Erick Flores chegou ao Remo ainda no Parazão. Após um início irregular, desde o empate contra o Náutico, em 1 a 1, no dia 2 de julho, já na Segundona, o jogador tem atuações consistentes. Aliás, foi nesta partida, ainda com o técnico Paulo Bonamigo, que ele deu o primeiro passe para gol, feito pelo meia Felipe Gedoz.

As outras três assistências vieram em três vitórias azulinas: 2 a 1 na Ponte Preta-SP (nova assistência para Gedoz), 1 a 0 no CSA-AL (gol de Renan Gorne) e 2 a 1 no Vasco (outra bola na rede de Gorne).

Candidatos

Resta saber quem será o garçom azulino enquanto Erick Flores se recupera da lesão. Pelo menos os números apontam dois candidatos: o atacante Renan Gorne e o lateral-direito Thiago Ennes, ambos com duas assistências cada.

O próximo desafio do Remo é no sábado (21), quando recebe o CRB-AL, às 21h, no Estádio Baenão. A partida tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com. Acompanhe o pré e o pós-jogo no Facebook e YouTube de O Liberal.