Remo desembarca no Rio de Janeiro e inicia preparação para encarar o Botafogo

Após mais uma derrota para o Atlético-MG, 2 a 1, dessa vez em Belo Horizonte (MG) e a eliminação na Copa do Brasil, o Remo já “muda o chip” e já pensa no Botafogo-RJ, adversário de domingo (13), pela Série B. O time desembarcou na manhã dessa sexta (11) no Rio de Janeiro (RJ).

O clube paraense encara o alvinegro carioca no Estádio Raulino de Oliveira, na cidade de Volta Redonda (RJ), às 1h. O jogo saiu do Estádio Nilton Santos (Engenhão) por conta da realização da Copa América e foi entregue à Conmebol. O Leão segue invicto neste início da Série B, em duas partidas, um empate e uma vitória, o mesmo ocorrendo com o Botafogo.

A equipe comandada pelo técnico Paulo Bonamigo ainda vai realizar dois treinos antes de encara o Fogão. O primeiro ocorre hoje, às 16h e outro no sábado (12), às 8h, no CT da base do Flamengo-RJ.

As duas equipes venceram seus últimos compromissos na Segundona. O Remo derrotou o Brasil de Pelotas-RS por 1 a 0, no Baenão e o Botafogo conquistou os três pontos em casa, diante do Coritiba_PR, pelo placar de 3 a 1.

Botafogo x Remo se enfrentam neste domingo (13), às 16h, no Estádio Raulino de Oliveira, em partida válida pela terceira rodada do Brasileirão Série B. O jogo terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.