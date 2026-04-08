Remo definido para duelo contra o Amazonas pela Copa Norte

O técnico Léo Condé já definiu a onzena que entra em campo daqui a pouco para tentar a primeira vitória na Copa Norte, diante do Amazonas, na Arena da Amazônia.

Para o terceiro jogo na competição, o treinador definiu os atletas num 4-3-3, onde Cufré, Tassano e Kayky fecham a zaga e têm à frente Jáderson, Zé Weilson e Zé Ricardo.

Na frente, Yago Pikachu, Hernández, Jajá e Poveda completam o time. A bola rola às 20 horas.