Remo define possível chegada de lateral-esquerdo na quinta-feira

O Remo ainda está se reforçando para a temporada 2021 e, segundo a imprensa gaúcha, o lateral-esquerdo Felippe Borges seria emprestado pelo Juventude (RS) ao Leão. A reportagem apurou o caso e soube que o clube vai definir a possível contratação do jogador na quinta-feira (25).

Uma fonte do Remo inclusive revelou que a ideia era não trazer nenhum lateral-esquerdo para o Parazão e economizar para a Série B do Brasileiro. No entanto, os moldes do negócio agradaram a diretoria, já que o Juventude-RS quer fazer Felippe rodar e pagaria integralmente os salários.

Felippe Borges

Jovem de apenas 21 anos, o lateral-esquerdo Felippe Borges é cria das categorias de base do Juventude. O atleta subiu à equipe principal em 2019 e em 2020 foi emprestado ao Boa Esporte (MG), na Série C, onde fez cinco jogos - quatro como titular.