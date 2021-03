Remo decide não seguir com empresa contratada para administrar o sócio-torcedor

A diretoria do Remo que havia feito uma parceria com a empresa Dataclick para gerir o programa sócio-torcedor, resolveu não prosseguir com o contrato. A informação foi confirmada pelo OLiberal com o clube.

A empresa era responsável por dar vantagens aos sócios-torcedores, como descontos em grandes redes de lojas, incluindo as de materiais esportivos. A empresa catarinense atende vários clubes do futebol brasileiro e atua no mercado desde 2001 e recentemente assinou com o Castanhal. Não foi revelado pelo Leão Azul o motivo da não continuação dos serviços com a empresa, que postou uma nota informando que o clube azulino não prosseguiu com o contrato e que já não atende as demandas da agremiação.

Em conversa com a equipe de OLiberal, o diretor de marketing do Remo Renan Bezerra, informou que uma reunião será feita pela diretoria remista para traçar os planos do sócio-torcedor Nação Azul para a temporada 2021, que deve ter novidades.