Remo 'cutuca' o Paysandu com música 'Coração Cachorro' nas redes sociais

O Remo joga hoje contra a Ponte Preta-SP, às 16h, no Baenão, em jogo é válido pela 31ª rodada da Série B. Nas redes sociais, como ocorre em todos os jogos do clube azulino, uma chamada é publicada com uma música do Remo, porém, a chamada para o jogo contra a Macaca teve uma “alfinetada” no Paysandu.

Com a goleada sofrida pelo Paysandu por 4 a 1 para o Ituano-SP, dentro da Curuzu, complicou a situação bicolor na luta pelo acesso. O Remo, por sua vez, “tirou onda” com o rival, ao colocar no final do vídeo, a música “Coração Cachorro”, de Ávine e Matheus Fernandes.

Vários torcedores comentaram a “cutucada” azulina no Twitter.

É hoje!

Remo x Ponte Preta jogam às 16h, no Baenão, pela Série B. A partida é encarada como uma decisão, já que as duas equipes lutam para se afastar da zona de rebaixamento. O jogo terá transmissão lance a lance com pré e pós-jogo pelo OLiberal.com.