Remo divulga nova parcial de venda de ingressos para o jogo contra a Ponte Preta

O Remo divulgou neste sábado que mais de 4 mil ingressos já foram vendidos para o jogo contra a Ponte Preta-SP, que será realizado neste domingo (24), às 16h, no Baenão, válido pela Série B do Campeonato Brasileiro.

O estádio azulino está apto a receber 6.896 torcedores referente à porcentagem de 50% liberada pelo Governo do Estado e Prefeitura de Belém. Os ingressos podem ser comprados nas lojas do clube nos valores de R$80 arquibancada da Avenida Rômulo Maiorana e R$60 a arquibancada da Avenida Almirante Barroso. O jogo é fundamental para as equipes, que lutam para se afastar da zona de rebaixamento.

A partida entre Leão Azul x Macaca, será às 16h deste domingo (24) e terá transmissão lance a lance com pré e pós-jogo pelo OLiberal.com.