Remo consegue efeito suspensivo e Felipe Conceição comanda o time contra o LEC

No início da tarde desta quinta-feira (22), o Remo comunicou que conseguiu o efeito-suspensivo para o técnico Felipe Conceição, que havia sido condenado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por dois jogos, após ofender a arbitragem no jogo Cruzeiro-MG x CRB-AL, pela Série B, quando ainda defendia o clube mineiro. Com o efeito suspensivo Conceição poderá comandar o Remo no jogo desta sexta-feira (23), às 16h, contra o Londrina-PR, no Estádio do Café, pela 14ª rodada do Brasileirão Série B.