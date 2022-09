Remo conhece adversário nas oitavas da Copa do Brasil Sub-20; mandos serão sorteados

O Remo já sabe quem será seu adversário nas oitavas de final da Copa do Brasil Sub-20. Na última quarta-feira (28), o Real Ariquemes-RO venceu o Santana-AP por 4 a 0 e enfrenta o Leão na próxima fase do torneio. As datas e horários dos confrontos do próximo mata-mata ainda não foram divulgados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Apesar das datas ainda não terem sido divulgadas, uma coisa é certa: esses duelos vão ocorrer na primeira quinzena do mês de outubro. De acordo com a tabela básica do torneio, divulgada pela CBF, as partidas das oitavas de final devem ocorrer entre os dias 1º e 9 de outubro.

Ao contrário do que ocorreu na primeira etapa, as oitavas de final da Copa do Brasil Sub-20 serão disputadas em duelos de ida e volta. A ordem dos mandos de campo desses duelos devem ser definidos pela CBF até a próxima sexta-feira (30). A expectativa é de que já neste final de semana ocorram jogos pelo torneio.

Remo venceu primeira partida no Baenão

Na estreia da Copa do Brasil Sub-20, o Remo venceu o Capital-TO por 3 a 1 no estádio Baenão, em Belém. O atual bicampeão paraense na categoria não teve dificuldades para derrotar a equipe tocantinense com gols de Ricardinho, Vinícius e Solano. Meyzon diminuiu para os visitantes.

Leão fez história no torneio

Esta será a terceira participação do Remo na competição. A melhor campanha foi logo na primeira vez em que o clube esteve na Copa do Brasil Sub-20. Em 2013, a equipe chegou nas quartas de final, após eliminar o Vitória e o Flamengo, onde caiu para o Criciúma, vice-campeão daquela edição. Nas duas participações seguintes, o Leão caiu na primeira fase.