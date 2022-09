Após fracasso na Série C pelo Remo, jogadores fecham com clubes de Ásia e da Europa

O Remo ficou pelo caminho ainda na primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C. O Leão terminou na 12ª posição e não conseguiu a classificação para o quadrangular final, com isso, o clube azulino encerrou a temporada de 2022 sem o principal objetivo do ano que era o acesso à Série B. Após o término da competição, os jogadores foram liberados pelo clube e dois deles já possuem destino fora do Brasil.

Nesta semana o zagueiro Daniel Felipe e o meia-atacante Erick Flores foram apresentados em suas novas equipes. O defensor acertou com Air Force 1931, do Iraque e Erick Flores fechou contrato com o Flamurtari FC, da Albânia.

Daniel Felipe atuou no Leão Azul apenas na temporada 2022. O jogador veio do Botafogo-PB e foi titular a maior parte do ano no clube paraense. Aos 30 anos, o zagueiro esteve em campo em 24 jogos, marcou quatro gols e conquistou o título do Parazão.

Já o meia-atacante Erick Flores, 33 anos, chegou ao Leão em 2021, ainda para a disputa do Parazão. Atuou pelo clube na Série B, foi campeão da Copa Verde e na atual temporada conquistou o título do Campeonato Paraense. Nos dois anos de Remo, Erick Flores esteve em campo 54 vezes e marcou sete gols.

Outros atletas

Além da dupla, outro jogador que esteve no Clube do Remo nesta temporada e acertou com um clube de fora do país. O atacante Vanílson fechou no último dia 15 com o Jerash FC, da Jordânia.

Série B

No âmbito nacional, os atacantes Brenner e Bruno Alves fecharam contrato com equipes que estão disputando a Série B do Brasileirão. Brenner acertou com o Ituano-SP e possui quatro partidas pela equipe paulista com dois gols e duas assistências. Já Bruno Alves fechou com a Ponte Preta-SP e esteve em campo na Série B em quatro oportunidades.