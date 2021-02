Remo: conheça o perfil escolhido por Paulo Bonamigo dos reforços para a Série B

O Remo ganhou um "reforço" especial: o técnico Paulo Bonamigo se recuperou da covid-19 e retornou aos trabalhos no clube. Aliás, o treinador já voltou com vontade de mostrar trabalho e agora, curado, se junta na formação do elenco que vai encarar a Série B. Inclusive, Bonamigo falou sobre o perfil dos atletas que quer para o grupo:

"Estou participando da montagem agora, neste meu retorno. Mostramos o perfil que a gente quer: jogador com intensidade, com qualidade técnica, minutagem alta, que tiveram destaques em seus clubes. Não podemos investir em quantidade ao invés de qualidade. Não trazer jogadores que não vão nos ajudar na questão técnica", contou.

Bonamigo também falou sobre os contratempos. O técnico confessou que a ideia era manter a espinha dorsal do time que conquistou o acesso, porém, por diversos fatores, não foi possível:Vamos remontar quase 70% do grupo, não era o planejamento inicial. A ideia é fazer um time para o regional e buscar valores que darão qualidade. Não podemos montar um time de Série C para a B.