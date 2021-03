Adversário do Remo na Copa do Brasil conta com dois ex-Paysandu e ex-Seleção

Em busca do ganho financeiro que a Copa do Brasil promove, o Remo inicia a caminhada na competição contra o Esportivo-RS. O duelo, que ocorre na casa do time gaúcho - em data a ser definida -, é válido pela primeira fase da competição. Aliás, contra o Zebrão, o Leão poderá encontrar um pouco do seu maior rival, o Paysandu, e um ex-Seleção Brasileira.

Ex-bicolores

Clube centenário, o Esportivo é do município de Beto Gonçalves - a 122 km da capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. A equipe jamais foi campeã do estadual, apenas conquistou títulos secundários: sete vezes campeão do interior, três da divisão de acesso e uma da Copa FGF.

Lá no interior gaúcho, o Remo encontrará dois ex-Paysandu: zagueiro Léo Dagostini e o atacante Wesley Pacheco. Léo, de 36 anos, disputou 13 jogos e marcou um gol na Série B do Brasileiro de 2013, ano em que o Papão foi rebaixado. Já o atacante Wesley Pacheco atuou no Paysandu na Série C 2019. Fez 10 partidas e não balançou as redes.

Ex-Seleção Brasileira

Recém-chegado, o técnico escolhido para a temporada 2021 foi Luiz Carlos Winck, de 58 anos. Ídolo do Internacional e campeão no Vasco, também jogou na Seleção Brasileira. Ficou de fora da Copa de 90, mas foi medalha de prata nos dois Jogos Olímpicos que disputou (Los Angeles 84 e Seul 88) e também disputou a Copa América de 93.