Remo confirma renovação de meio-campista para a próxima temporada

O Remo anunciou na tarde deste domingo (19), pelo Twitter, a renovação do meia Erick Flores, para a próxima temporada. O jogador de 32 anos chegou no início do ano ao clube e fez 28 partidas. Erick marcou dois gols e deu quatro assistências. Segundo uma fonte interna, a contratação do técnico Paulo Bonamigo pesou para que o Remo encaminhasse a permanência do jogador.

Erick Flores chegou ao Remo em abril deste ano para compor o elenco para a Série B do Brasileiro. O jogador foi justamente por indicação do técnico Bonamigo, com quem já tinha trabalhado no Boavista-RJ. No entanto, Erick precisou lidar com uma lesão, que o tirou dos gramados por várias rodadas na Segundona.

Além de Erick Flores, o clube conseguiu garantir permanência do volante Anderson Uchôa (também revelada por uma fonte interna do clube) e contratou o lateral-direito Ricardo Luz. O clube ainda trabalha para a renovação com o lateral-esquerdo Marlon, o artilheiro Neto Pessoa e o meia Felipe Gedoz.