Remo renova com volante para 2022 e encaminha acordos; dois jogadores deixam o clube

Após o acerto com o técnico Paulo Bonamigo, o Remo deu continuidade o processo de renovações para a próxima temporada. De acordo com fontes de O Liberal, o clube já conseguiu garantir permanência do volante Anderson Uchôa, que já tinha sinalizado positivamente para a renovação, como informado pela equipe de O Liberal. Além disso, o Leão estaria próximo de conseguir a permanência mais quatro jogadores: o lateral-esquerdo Marlon, o artilheiro Neto Pessoa e os meias Erick Flores e Felipe Gedoz.

Por outro lado, apesar do interesse na renovação do jovem lateral-esquerdo Raimar, o Leão ainda não conseguiu renovar o empréstimo junto ao Athletico-PR. O fato dos campeonato estaduais do eixo serem mais rentáveis explica a saída do jogador, que ainda pode retornar para a Série C. Raimar, de 19 anos, fez 17 jogos pelo clube.

Quem está fora do Remo 2022 é o lateral-esquerdo Igor Fernandes. Durante a reta final da Série B, fontes de O Liberal informaram que a saída do jogador era certa e agora se confirma. Igor, de 29 anos, fez 30 partidas nesta temporada pelo Leão.

Para 2022, já estavam garantidos os seguintes atletas: os goleiros Vinícius e Rodrigo Josviaki, o zagueiro Kevem, os meio-campistas Tiago Miranda, Warley, Pingo, Paulinho Curuá, Lucas Siqueira e Laílson, além dos atacantes Ronald e Tiago Mafra. Mas não está descartado também o empréstimo de alguns atletas.