Remo confirma a contratação de atacante; atleta é o segundo ex-Paysandu confirmado no Leão

Após a equipe de O Liberal informar a negociação pelo jogador, o Remo anunciou a contratação do atacante Renan Gorne, na tarde desta segunda-feira (8). Pelo Twitter, o Leão confirmou a chegada do seu segundo atleta ex-Paysandu, revelado pelo Botafogo-RJ e que atuou Confiança-SE na última Série B do Campeonato Brasileiro. Vale lembrar que o clube azulino contratou o volante Anderson Uchôa, que estava no Paysandu.

