Remo negocia com atacante ex-Paysandu e Confiança

O Clube do Remo está negociando com o atacante Renan Gorne, ex-Paysandu. A informação foi confirmada por uma fonte. Carioca e com 24 anos, ele é formado na base do Botafogo-RJ. Em 2019, foi emprestado pelo Botafogo ao Confiança, onde conseguiu o acesso da Série C para a B, dando assistência para o gol de Vinícius Simon, que garantiu o acesso do clube sergipano. Renan Gorne permaneceu no Dragão em 2020. No total, foram 62 jogos e 14 gols marcados. O atacante se despediu do Confiança nesta segunda-feira (8) por meio da rede social.

Em 2020, Renan Gorne foi um dos goleadores do Confiança, com 10 gols anotados, sendo sete na Série B. O jogador ainda fez um hat-trick na partida contra o Oeste, realizada em outubro do ano passado pela 16ª rodada da Série B. Apesar dos números, o jogador acabou perdendo espaço na equipe titular na reta final do Brasileirão.

Se a contratação se concretizar, será a segunda passagem do jogador pelo futebol paraense. Em 2018, jogou no Paysandu. Foram 11 partidas e um gol marcado. Ele disputou o Campeonato Paraense, a Copa Verde e Série B, com a passagem marcado por opiniões divergentes sobre a atuação do atacante. Na época, veio por empréstimo do Botafogo e, em agosto de 2018, voltou ao clube carioca. Além do Paysandu, Renan Gorne jogou no North Carolina FC, dos Estados Unidos.

O Remo não comenta as negociações em andamento e o anúncio do clube se dá por meio do seu site e nas redes sociais.