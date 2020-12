Remo: Com estilo 'Predador', meia Felipe Gedoz aparece de visual novo no Baenão

A equipe remista realizou o último treino de 2020 no estádio Baenão. O Leão é o líder do grupo D da Terceirona com sete pontos e encara no próximo domingo (3), às 20h, o Ypiranga-RS, pela quarta rodada do quadrangular final da Série C. E no último dia do ano o meia Felipe Gedoz, uma das principais contratações do clube na temporada apareceu de visual novo.

“Homem de confiança” do técnico Paulo Bonamigo, Felipe Gedoz, de 27 anos, treinou com o elenco no Baenão e o visual novo, com tranças, chamou a atenção. Gedoz chegou ao Remo após jogar a Libertadores pelo Nacional do Uruguai, pela equipe paraense disputou sete partidas e ainda não balançou as redes. Ele veio por empréstimo junto ao time uruguaio e fica no Leão Azul até o término da Série C.

Ypiranga x Remo se enfrentam no domingo (3), na cidade de Ereechim (RS), pela Terceirona. A partida inicia às 20h e terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.