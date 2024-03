Remo campeão 100%: Agnaldo e ex-jogadores relembram conquista que completa 20 anos em 2024

O Remo completa nesta temporada 20 anos da conquista do título do Campeonato Paraense 100%, em que o Leão Azul venceu todas as 14 partidas que disputou. O clube azulino sempre relembra o fato e, no atual quadro de funcionários do clube, está Agnaldo de Jesus, carinhosamente chamado de “Seu Boneco” pela torcida azulina. Hoje como auxiliar de desenvolvimento de futebol, Agnaldo ao lado de Gian e Marquinho Belém, relembraram o título importante do Leão.

Agnaldo chegou ao Leão para ser auxiliar de Givanildo Oliveira, mas um desentendimento entre o técnico e a diretoria do Remo, fez com que o ex-jogador assumisse o cargo para o início do Parazão enquanto que a direção buscava um outro técnico.

“Me pediram para ficar até a chegada de um novo técnico e aceitei, já que era funcionário do clube. É aquela pressão grande, vinha de clubes intermediários, mas não do tamanho do Remo, clube de massa e sempre aquela desconfiança no trabalho, mas tive um grupo abençoado, que comprou a minha ideia e fizemos um belo Parazão”, disse.

Agnaldo de Jesus comemorando mais um triunfo no time azulino (Ary Souza / Arquivo O Liberal)

O jogo mais difícil

Agnaldo teve 14 testes de fogo no Parazão 2024, dois clássicos e um deles na estreia. A pressão da imprensa incomodou o técnico, que davam como certa a derrota do Remo e a queda do treinador.

“O jogo mais difícil foi a estreia. Nada mais, nada menos que um Re-Pa. Nunca vou esquecer, que falavam que se o Remo perdesse, eu iria cair. Nem estreei estão querendo me derrubar? Tudo iniciou em um Re-Pa, com 1 a 0 para o Remo. Nesse jogo a perna temeu, os restos de fios de cabelo arrepiaram”, contou.

Agnaldo de Jesus comandando o Leão em 2004 (Raimundo Paccó / Arquivo O Liberal)

Ele e mais 10

Agnaldo foi enfático ao afirmar que um jogador desiquilibrou a favor do Remo naquele ano. Seu Boneco citou que o grupo era homogêneo, mas destacou a importância de Gian.

“Um jogador que foi um diferencial naquele elenco chama-se Gian. Esse é diferente até hoje, tanto pelo seu caráter, honestidade e dentro de campo fazia a diferença. Tínhamos um grupo homogêneo, mas na minha opinião o Gian era o jogador que chamava a responsabilidade, tocava o barco e era o maestro do time”, contou.

Agnaldo em treinamento no Baenão na temporada de 2004 (Ary Souza / Arquivo O Liberal)

Momento inesquecível

“O momento especial foi no 14º jogo, o apito final do árbitro e eu olhar para o céu e agradecer. Quem conseguiu isso foi Deus, eu não consigo nada. Foram pessoas que estavam ao meu redor. Olhar o rosto do torcedor, a alegria de todos, pois não tem melhor satisfação que a felicidade do torcedor do Remo, que é sofrido, que deixa de comer para pagar ingresso e assistir ao Remo”, falou.

Equipe azulina venceu todos os jogos do Parazão 2004 (Ary Souza / Arquivo O Liberal)

Príncipe Gian

O camisa 10 daquele time era o meia Gian. O ex-jogador conversou com a equipe de O Liberal e falou da importância daquele título na carreira e como o era a convivência do elenco aos comandos de Agnaldo de Jesus.

“Representou muito o título 100%. Aquela temporada foi de consolidação do meu futebol com a camisa do Remo. Foi um ano em que tínhamos uma amizade muito boa no Baenão, um ambiente bom, em que os atletas e comissão chegavam 40 minutos antes e ficávamos conversando, grupo unido, mesmo com todas as dificuldades, principalmente de salários atrasados. O Agnaldo foi importante, pois correu atrás de amigos para ajudar no nosso café da manhã e almoço, entre outras coisas que fortaleceram ainda mais o nosso vínculo. Nossa equipe era formada por muitos jogadores do Pará e isso é importante, que entendiam o que era o Remo e o que representava aquela conquista, pois sabiam que no retorno para casa. Foi importante para todos no grupo e tenho esse ano como uma temporada gratificante e ter atuado no meio desses atletas e principalmente do Agnaldo, que até hoje é um grande amigo”

Gian foi peça importante na equipe azulina (Ary Souza / Arquivo O Liberal)

Marquinho Belém

Outro jogador que esteve naquela conquista foi o lateral Marquinho Belém, que atualmente é comentarista nas transmissões de jogos do Leão na Remo TV. Marquinho enalteceu o trabalho de Agnaldo de Jesus à frente daquele time que entrou para a história do Remo com o título 100%.

“Foi muito importante o Agnaldo como treinador. Ele era um líder, um gestor, que não se preocupava apenas com os atletas. Ele era um técnico que não trabalhava apenas com 11 jogadores e ele sentiu isso, pois só assim se consegue títulos. Ele poder levar a experiência dele de ex-atleta para a gente, foi importante. Ele era um gestor, que na minha opinião, é uma das coisas mais difíceis que tem. Treinar é fácil, mas criar relações positivas, honestas e transparentes é outra coisa e fazer com que todos pensassem da mesma forma”, comentou.

Marquinho Belém foi campeão 100% pelo Leão (Ary Souza / Arquivo O Liberal)

Está na história

Marquinho falou da forma como foi a conquista e a importância em ter entrado para a história do Remo com um título grandioso da forma que ocorreu.

É saber que não só vestimos a camisa do Remo, mas fizemos história. Isso é um reflexo do que fizemos. Quando for lembrado, comemorado aquela conquista, mostra que valeu o esforço, coisas que abrimos mão valeu à pena”, disse.

Marquinho Belém (à direita) em treino no Baenão (Ary Souza / Arquivo O Liberal)

Confira os jogos da campanha azulina

Primeiro turno

Remo 1×0 Paysandu

Carajás 0x3 Remo

Castanhal 1×2 Remo

Tuna 1×2 Remo

Remo 4×1 Águia

Bragantino 1×2 Remo

Remo 1×0 Ananindeua

Segundo turno

Remo 5×0 Bragantino

Remo 5×2 Castanhal

Ananindeua 0x2 Remo

Remo 2×1 Carajás

Remo 4×1 Tuna

Águia 1×2 Remo

Paysandu 0x2 Remo

Campanha

14 jogos

14 vitórias (100%)

37 gols marcados

9 gols sofridos

28 gols de saldo