Remo busca nove contratações e renovações com meia e atacante estão encaminhadas

A diretoria do Remo busca algumas peças no mercado e tenta fechar boa parte do elenco até o dia 31 de dezembro. A cúpula do Leão Azul quer ter um número significativo de atletas para iniciar o trabalho, já na reapresentação azulina marcada para a primeira semana de janeiro, sob o comando do técnico Paulo Bonamigo.

O Remo busca no mercado as contratações de nove jogadores. O executivo de futebol Nei Pandolfo e o coordenador de futebol João Galvão, buscam junto ao departamento de análise e desempenho e ao técnico Bonamigo, soluções para algumas lacunas no elenco remista observadas. Mas de acordo com a apuração de O Liberal, o Remo quer terminar 2021 com um lateral-direito, dois laterais-esquerdos, dois zagueiros, três jogadores que façam a função de extrema, além de um Camisa 9.

Encaminhados

Alguns jogadores já estão com situações bem encaminhadas, porém, a “lei do silêncio” impera no Baenão. Duas renovações estão quase concluídas, esse é o cenário do meia Felipe Gedoz e também do atacante Neto Pessoa. O Remo fez uma “força-tarefa” para retirar o jogador do Nacional do Uruguai e isso pesa para que ele fique, além da chegada de Paulo Bonamigo. Já Neto Pessoa terminou a temporada em alta, foi o artilheiro do time e ganhou reconhecimento do torcedor. Mesmo ele recebendo propostas de outras agremiações, ele sinalizou de forma positiva. A diretoria remista aguarda respostas ainda esta semana.