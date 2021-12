Remo avança com renovações de Uchôa e Raimar; volante sinaliza que pode ficar

Após o título da Copa Verde, o Remo continua o planejamento para a próxima temporada. Enquanto alguns jogadores dizem adeus, o Leão tenta a renovação de outros. É o caso do volante Anderson Uchôa e do jovem lateral-esquerdo Raimar. Segundo a apuração da equipe de O Liberal, Uchôa sinalizou positivamente e pode permanecer.

Uchôa não participou das finais da Copa Verde e deixou Belém, após a classificação no Re-Pa. Mas a ausência do volante já estava prevista, devido ao desgaste físico do atleta. Segundo uma fonte interna, o Leão fez uma oferta para renovar o contrato de Uchôa e outras propostas também chegaram.

Já Raimar jogou esta temporada no Baenão por empréstimo do Athletico-PR. Apesar de ter perdido a titularidade nos últimos jogos, o desempenho agradou diretoria e comissão técnica, que devem avançar com a proposta de novo empréstimo de Raimar. Porém, o jogador chamou a atenção de outros clubes e tem mercado.

Titular no meio-campo azulino, Anderson Uchôa veio para o Remo nesta temporada, após jogar no Paysandu, e fez três gols em 47 jogos. Raimar chegou no segundo semestre, após fazer apenas um jogo pelo time profissional do Athletico-PR este ano. Pelo Leão, Raimar fez 17 jogos.