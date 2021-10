Remo aumenta freguesia do Cruzeiro e provoca: 'CPF na nota?'; govenador Helder Barbalho comemora

Com dois gols na reta final da partida, o Remo derrotou o Cruzeiro, no Estádio Independência, por 3 a 1, na noite desta quinta-feira (28). Com a vitória, o Leão ampliou a freguesia da Raposa. Agora, em 12 jogos entre as equipes, são seis vitórias do Remo, quatro empates e apenas dois triunfos do Cruzeiro. E no perfil oficial do Twitter, o clube azulino aproveitou para provocar:

Quem aproveitou para comemorar a vitória azulina foi o governador do Estado, Helder Barbalho, também pelo perfil do Twitter: