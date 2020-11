Remo: atacante inicia a transição e zagueiro se recupera e treina com o elenco

O atacante Wallace, cria da base do Remo, iniciou na manhã desta quarta-feira (18) o período de transição no gramado. O jogador remista ficou de fora do jogo contra o Santa Cruz-PE pela 15ª rodada da Série C por conta de uma pubalgia.

Wallace treinou no gramado do Baenão e pode figurar entre os relacionados para o jogo de segunda-feira (23), contra o Botafogo-PB, na cidade de Campina Grande (PB). Titular nas últimas partidas ao comando do técnico Paulo Bonamigo, o atacante marcou três gols pelo Remo nesta Série C.

OUTRA PEÇA IMPORTANTE

O zagueiro Fredson que estava em transição e ficou de fora das duas últimas partidas do Remo, já trabalhou com o grupo no treinamento de hoje e também pode ser opção de Paulo Bonamigo.

TABELA

O Remo é o vice-líder do grupo A da Série C com 26 pontos e pode garantir a classificação para a segunda fase do Brasileiro de forma antecipada, em caso de vitória diante do Belo, fora de casa.