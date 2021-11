Remo: Após rebaixamento, três jogadores estão próximos de deixar o Baenão

A diretoria azulina se reuniu com os jogadores na reapresentação realizada na tarde de segunda-feira (29), para saber quem deseja continuar no clube para disputar os jogos da Copa Verde. Segundo uma fonte de O Liberal, os zagueiros Romércio e Edu, além do meia Matheus Oliveira devem ser os primeiros a deixarem o Baenão. A reportagem tentou contato com o clube para apurar as saídas, mas não obteve sucesso até o momento.

O goleiro Vinícius, o volante Lucas Siqueira, o atacante Ronald, o zagueiro Warley, o zagueiro Kevem, o atacante Tiago Mafra e o meia Tiago Miranda possuem contrato com o Remo até o ano que vem. E, à princípio, devem permanecer.

No Remo não há tempo para lamentar o rebaixamento da Série B para a Série C. Nesta semana, o time azulino enfrenta o Paysandu em dois jogos pela semifinal da Copa Verde. Os clássicos Re-Pa estão marcados para 1° e 4 de dezembro, o Leão ainda vai definir qual será o time que vai enfrentar o Papão.

O primeiro jogo da semifinal entre Remo e Paysandu será às 20 horas de quarta-feira (1º), na Curuzu. A volta será no sábado (4), às 17 horas, no Baenão. Os dois jogos serão com torcida única e vão ter transmissão Lance a Lance em OLiberal.com. Acompanhe o pré e pós-jogo no Facebook e YouTube de O Liberal.