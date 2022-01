Remo: Após dois anos de jejum, Vinicius reforça meta de ser campeão estadual em 2022

A pré-temporada do Remo está terminando e com ela a estreia do Leão no Parazão 2022 está cada vez mais próxima: será na quinta-feira da semana que vem, dia 27, contra o Amazônia Independente, às 21h30, no Baenão. A equipe azulina está há dois anos sem conquistar o troféu estadual, sendo que, em 2021, não conseguiu chegar à decisão, já que foi eliminada na semifinal pela Tuna Luso.

O goleiro Vinicius acredita que nessa temporada o Leão chegará bem forte para conquistar o troféu do Parazão, já que o jejum incomoda.

VEJA MAIS

“Nós temos essa ambição, ser campeão sempre é muito bom e já fazem dois anos que não levantamos a taça do campeonato estadual. Temos que passar para os companheiros que estão chegando que é um campeonato importante e que precisamos voltar a levantar esse troféu.”

O ídolo remista acredita que o trabalho que vem sendo realizado pela comissão técnica azulina ajudará a equipe a realizar uma boa estreia contra o Amazônia. Paulo Bonamigo tem investido em trabalhos de força e intensidade física, prevendo os campos pesados e as chuvas típicas deste período do ano.

“Estamos trabalhando bastante, todos estão bem focados, todos estão dando o máximo para que possamos estrear bem contra o Amazônia. O Clube do Remo, juntamente com a cidade de Parauapebas, estão nos oferecendo totais condições de trabalho, onde estamos aproveitando ao máximo para trabalhar, para treinar para chegar em Belém na estreia e fazer um grande jogo”, finalizou Vinícius.

O Remo está no Grupo C do estadual, ao lado de Independente Tucuruí, Castanhal e Caeté.