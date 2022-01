Ranking CBF: Copa do Brasil pode fazer Remo ultrapassar o Paysandu em 2022

O Paysandu está a frente do Remo no ranking da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgado no início de 2022. No entanto, as equipes podem trocar de posição na classificação. Além das campanhas dos times na Série C deste ano, o que pode ser o "fiel da balança" no ranking de 2023 será a campanha da dupla Re-Pa na Copa do Brasil.

Atualmente o Paysandu está na 40º posição do ranking da CBF, com 3.498 pontos. O Bicola, inclusive, é a equipe do norte do país melhor classificada. Logo atrás vem o Remo, na 42ª posição, com 3.244 pontos. A diferença entre os dois clubes é de apenas 254 pontos.

No entanto, a Copa do Brasil pode gerar mudanças no ranking. De acordo com o regulamento da CBF, o Remo, por estar na 3ª fase da competição devido ao título da Copa Verde, já garante 500 pontos na classificação. Enquanto isso, o Paysandu, que ainda precisa disputar a primeira fase, acumula 125 pontos. A diferença de pontuação entre as equipes, portanto, será de 375 pontos.

Uma possível mudança no ranking também pode ocorrer devido a forma como a CBF calcula a pontuação das equipes. A entidade leva em consideração o desempenho nas competições nacionais nos últimos quatro anos, de forma decrescente. Ou seja, o ano de 2021 tem mais "peso" do que o ano de 2018, por exemplo.

Essa metodologia "favorece" o Remo no ranking. Nas duas últimas temporadas - que valem mais pontos - o Remo conquistou o vice-campeonato da Série C e esteve na Série B, que quem um "peso" maior em relação à Terceirona.

Ambas as equipes estreiam em competições nacionais na Copa do Brasil de 2022. O Paysandu, ainda na primeira fase, encara o Trem-AP. Já o Remo aguarda os classificados às demais etapas da competição por estar na terceira fase do torneio.