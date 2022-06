Remo: apesar da forte chuva, duelo contra o Campinense está mantido para 20h, afirma clube

Logo mais, às 20h, a bola rola para Remo e Campinense, pela Série C do Brasileirão. Porém, as condições do gramado do Estádio Baenão ficaram prejudicadas, por causa da forte chuva que caiu em Belém, no início da noite desta segunda-feira (6). A equipe de O Liberal está presente no estádio azulino e fez imagens do local:

Gramado Baenão chuvaa Cristino Martins / O Liberal

Segundo a assessoria do Remo, a partida está mantida para o horário inicial. Novas avaliações serão feitas pela arbitragem, que pode determinar um atraso, à espera da melhora das condições.