Remo recebe Campinense e quer vencer duas seguidas na Série C pela primeira vez em 2022

De ânimo renovado após uma vitória sobre o Floresta-CE, pela última rodada da Série C, o Remo volta a campo nesta segunda-feira (6) pela Terceirona. O desafio da vez é o Campinense-PB, no estádio Baenão, em Belém, às 20h. Caso garanta os três pontos no duelo, o Leão vai conseguir, pela primeira vez no torneio, encadear uma sequência de dois resultados positivos.

A partida entre Remo e Campinense, válida pela nona rodada da Série C, terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.

Até o momento, a campanha do Remo na Série C é bastante irregular. No entanto, a sequência tem sido suficiente para manter o Leão Azul no G-8, zona que dá acesso à próxima fase do torneio. No início da nona rodada da competição, a equipe azulina estava na 6ª posição, com 13 pontos conquistados.

Para se manter no G-8, o Remo precisará bater um adversário que vem acumulando uma série de maus resultados no torneio. O Campinense-PB, adversário desta rodada, é a primeira equipe fora da zona de rebaixamento. Na 16ª posição, o clube da Paraíba acumula apenas 9 pontos e está a apenas um na frente do Atlético-CE, primeiro do Z-4.

Para afundar ainda mais o Campinense na má fase, o Remo terá "reforços" importantes para a partida de segunda. Leonan, titular da equipe na temporada, está recuperado de uma lesão na coxa e deve começar jogando. Além disso, Jean Patrick, suspenso na rodada passada, contra o Floresta-CE, também deve voltar a ser relacionado.

As dúvidas ficam por conta do meio de campo. Albano, que assim como Leonan se recuperava de uma lesão muscular, começou o trabalho de transição física durante a última semana e pode estar entre os relacionados. Outra novidade que pode pintar na equipe de Paulo Bonamigo é o meia Anderson Paraíba, recém-contratado e que foi regularizado na quinta-feira (2).

De acordo com uma fonte do Núcleo de Esportes de O Liberal, ligada ao Remo, Albano deve aparecer entre os relacionados, enquanto Paraíba deve continuar de fora da equipe. Segundo a apuração da reportagem, Albano participou normalmente dos dois últimos treinos do Leão antes do jogo, mas ainda vai ser avaliado pela comissão técnica. Já Paraíba ainda não está 100% fisicamente e nem no banco deve ficar.

Além disso, o Remo tem dois jogadores que, com certeza, ficarão de fora da partida. Everton Sena, que trata lesão muscular, ainda não foi liberado para treinar pelo departamento médico. Quem também fica de fora é o atacante Ronald, que vai precisar passar por uma cirurgia para corrigir uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

Do lado do Campinense, o técnico Ranielle Ribeiro vem mantendo o time titular quase sem modificações nas últimas partidas. No entanto, diante da necessidade de vencer, o treinador deve fazer algumas mudanças. Durante a semana, a comissão técnica testou um esquema com três zagueiros.

Ficha técnica

Remo x Campinense-PB

9ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro

Data: segunda-feira, 6 de junho

Hora: 20h

Local: estádio Baenão, em Belém

Arbitragem: Arthur Gomes Rabelo (ES)

Auxiliares: Fabiano da Silva Ramires (ES) e Vânderson Antônio Zanotti (ES)

Quarto árbitro: Andrey da Silva e Silva (PA)

Remo: Vinícius; Ricardo Luz, Daniel Felipe, Marlon e Leonan; Anderson Uchôa, Marciel e Erick Flores (Jean Patrick); Netto Norchang, Bruno Alves e Brenner. Técnico: Paulo Bonamigo

Campinense: Mauro Iguatu; Felipinho, Márcio, Christian (Cleiton) e Emerson; Magno, Jeferson Lima e Dione; Luiz Fernando, Hugo Freitas e Olávio. Técnico: Ranielle Ribeiro.