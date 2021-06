Remo anuncia a contratação do atacante Victor Andrade, ex-Santos e Chapecoense-SC

O Remo anunciou no sábado (26) a chegada do atacante Victor Andrade. O jogador de 25 anos estava atuando no Suwon FC, da Coreia do Sul.

Victor Andrade é cria do Santos-SP e chega ao Leão Azul como uma solução dos problemas de gols nesta Série B. O Remo marcou apenas três gols na Segundona em seis partidas e chega para brigar por uma vaga com Dioguinho, Lucas Tocantins, Gabriel Lima, Renan Gorne e Edson Cariús.

LEIA MAIS

Exclusivo: diretoria do Remo vai anunciar atacante parceiro de Neymar

O jogador ficou no Santos até 2014 e depois rodou por vários clubes como Benfica, Vitória de Guimarães e Estoril, todos de Portugal; além do TSV 1860 München, da Alemanha. Retornou ao Brasil em 2018 e jogou por Chapecoense-SC e Goiás-GO, até deixar o país para defender o Suwon FC.

Em entrevista ao site oficial do Leão Azul, Victor Andrade disse que chega motivado com o novo desafio na carreira.

"Estou muito feliz e motivado para esse desafio na minha vida profissional. Espero corresponder dentro de campo da melhor maneira possível e ajudar o Remo nesta temporada", disse.

O jogador aguarda publicação do BID da CBF para poder estrear na Série B pelo time paraense.