Remo anuncia Eduardo Baptista para a reta final da Série B; técnico chega por empréstimo

O Remo anunciou pelas redes sociais a contratação do técnico Eduardo Baptista. A confirmação veio na noite desta quinta-feira (11), após o clube decretar a saída de Felipe Conceição, na manhã da última quarta-feira (10), na sequência da derrota por 2 a 1 para o Operário-PR. Segundo o Mirassol-SP - equipe em que Baptista estava -, o acordo é por empréstimo até o final da Segundona e da Copa Verde.

Eduardo Baptista terá a missão de sacramentar a permanência do Remo na Série B do Campeonato Brasileiro. O Leão vem numa sequência negativa de apenas uma vitória nos últimos nove jogos da Segundona, conquistando apenas sete dos últimos 30 pontos disputados.

Eduardo Baptista treinou neste ano de 2021 o Mirassol-SP. Pelo clube paulista, Baptista alcançou as semifinais do Campeonato Paulista, onde foi eliminado pelo São Paulo. Já na Série C do Brasileiro, a equipe se livrou do rebaixamento, ao terminar em oitavo, a três pontos do Z2 do grupo B da Terceirona.

O treinador de 49 anos acumula passagens por alguns grandes clubes do futebol nacional: Fluminense, Athletico-PR, Palmeiras, Coritiba, Ponte Preta e Sport, onde conquistou o Campeonato Pernambucano em 2014. Assumiu o Mirassol-SP ainda em 2020, após ser demitido do CSA-AL ao acumular maus resultados na Série B.