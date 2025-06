Remo anuncia a contratação do português António Oliveira como novo treinador

O Remo tem um novo comandante. O português António Oliveira foi anunciado no final da tarde nesta quinta-feira (15) como o técnico que assume o Leão na sequência da Série B. O acerto foi selado na última semana e o treinador já estava treinando o elenco desde o início dessa semana.

António chegou a Belém no final da última semana e estava à espera de definições contratuais com seu último clube, o Sport, para ser oficializado como treinador do Remo. Sem treinador desde a saída de Daniel Paulista, que foi para o Sport para substituir justamente António, que durou apenas 4 jogos no cargo, o Remo pretende contar com o treinador já no RexPa, no próximo sábado (21), no Mangueirão, pela 13ª rodada da Série B.

Aos 42 anos, António tem passagens por clubes como Santos, Athletico-PR, Corinthians, Sport, Coritiba e Cuiabá. Seu último trabalho foi no Sport, onde atuou em apenas 4 jogos, sendo demitido logo depois.

A expectativa é que António Oliveira se reúna com a diretoria nos próximos dias para discutir possíveis reforços para a janela de transferências do próximo mês.